Австрийское позорище. Приехали на МЧМ вместо белорусов и получили 0:31 за три матча!

Источник: iihf.com

Наверное, некоторые любители спорта даже не в курсе, что в Канаде в настоящий момент проходит молодёжный чемпионат мира по хоккею. Раньше это был праздник, все ждали матчей с участием сборных России и Канады, а теперь, без россиян, этот турнир мало кому нужен. Зрительская аудитория у МЧМ в разы упала, а от турнира, по сути, осталось одно название.

«Я не знаю, виноваты ли молодые хоккеисты в нынешней ситуации на Украине. Без россиян молодёжный чемпионат мира для меня — неполноценный турнир. Но я верю, что МЧМ в Канаде всё равно привлечёт зрителей, особенно без ковидных ограничений. А вот россиян будет не хватать, потому что матчи с ними всегда непредсказуемые. У них всегда отличное индивидуальное мастерство и хорошее катание», — заявил нападающий сборной Чехии Милан Антош.

Но самые преданные поклонники молодёжного спорта, а также скауты, агенты и тренеры всё равно наблюдают за турниром. Всё-таки там играют топовые на сегодняшний день хоккеисты в своём возрасте. А значит, можно сделать определённые выводы.

Увы, но под раздачу на нынешнем турнире попали не только россияне, но и белорусы, которым тоже запретили выступать по политическим причинам. Разве это нормально? Конечно же, нет.

Всё дело в том, что австрийцы заняли последнее место на прошлом МЧМ (который доигрывали в августе) и должны были вылететь из элиты, а вместо них заходили белорусы, выигравшие турнир в первом дивизионе. Но из-за политики белорусов отстранили, Австрия осталась и сейчас просто позорится, иначе это никак не назвать.

Так, команда Кирка Фьюри проиграла три матча с общим счётом 0:31! Если честно, то за последнее время такого позора не встретишь. А ведь это профессиональный турнир, за которым, повторимся, наблюдают все, включая профессиональных скаутов и агентов.

Источник: iihf.com

Представьте, кого могут привезти в том числе в КХЛ из такой сборной? Мы уже много раз говорили, что нашей лиге нужны сильные и мастеровитые легионеры вроде Корбана Найта или Рида Буше, а не, скажем, потерявшийся в КХЛ словенец Ян Дрозг, у которого один набранный балл (и тот за передачу) за десять последних матчей. Зачем в КХЛ лицезреть на подобных фигуристов? Такие иностранцы, как Дрозг, здесь абсолютно точно не нужны, на их месте может сыграть молодой российский хоккеист, который в будущем принесёт пользу, поэтому «Амуру» стоит задуматься. Интересы Дрозга, к слову, представляет Пол Теофанос, которого тоже необходимо держать на максимальном расстоянии от КХЛ.

Посмотрите на того же Коннора Бедарда и сравните его с нынешней сборной Австрии, непонятно за что попавшей на молодёжный чемпионат. Например, один из главных фаворитов будущего драфта НХЛ на МЧМ-2023 Бедард набрал 14 (5+9) очков за три матча, что является шестым показателем по результативности среди хоккеистов до 18 лет в одном турнире. Столько же набирали российский нападающий Павел Буре и шведский хоккеист Никлас Сундстрём. А кого можно выделить у австрийцев? Ровным счётом никого.

Надеемся, что нынешний МЧМ запомнится хотя бы подобными рекордами и игрой подрастающих звёзд, так как больше в положительном плане упомянуть особо нечего.