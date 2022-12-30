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21:02 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Дюков: «Переход в Азию — не гарантия участия России в отборе к ЧМ. Ее дает только ФИФА»

Александр Дюков сообщил, что переход в Азию не гарантирует участие России в отборе на ЧМ.

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Источник: РИА "Новости"

— Сколько РФС готов ждать разрешения ситуации, чтобы вернуться к активным действиям по переходу в АФК?

— Непростой вопрос. Конечно, я не могу сказать, что мы готовы ждать долго. Если я скажу об этом — я получу ответ: «Раз готовы — ждите». Надо спросить и у членов исполкома о том, какой срок они готовы считать приемлемым. Для нас важно принять участие в отборе на чемпионат мира 2026 года и постараться пройти его, чтобы сыграть в финальной части турнира. Такую задачу мы ставим перед собой. К сожалению, переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола — не гарантия участия нашей сборной в отборе к ЧМ. Такую гарантию может дать только ФИФА.

Также есть большие сомнения в том, что российские клубы смогут принять участие в турнирах АФК уже в этом сезоне, так как мы не успеем завершить процесс перехода до начала соревнований. Если бы мы приняли решение во вторник, ничего бы не изменилось. Мы хотели дать возможность всем высказаться, и все получили возможность заявить свою позицию. Второй момент — нужно было обдумать ситуацию, провести консультации с конфедерациями, — сказал президент РФС.

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