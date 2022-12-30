Александр Дюков: «Переход в Азию — не гарантия участия России в отборе к ЧМ. Ее дает только ФИФА»

— Непростой вопрос. Конечно, я не могу сказать, что мы готовы ждать долго. Если я скажу об этом — я получу ответ: «Раз готовы — ждите». Надо спросить и у членов исполкома о том, какой срок они готовы считать приемлемым. Для нас важно принять участие в отборе на чемпионат мира 2026 года и постараться пройти его, чтобы сыграть в финальной части турнира. Такую задачу мы ставим перед собой. К сожалению, переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола — не гарантия участия нашей сборной в отборе к ЧМ. Такую гарантию может дать только ФИФА.