Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вальядолид
Реал
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Лестер
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Брентфорд
02
Футбол. Зарубежный
30.12
Кадис
Альмерия
11
Футбол. Зарубежный
30.12
Сельта
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
30.12
Хетафе
Мальорка
20
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
18.12
Аргентина
Франция
П 4:2
33
17.12
Хорватия
Марокко
21
14.12
Франция
Марокко
20
13.12
Аргентина
Хорватия
30
10.12
Англия
Франция
12
10.12
Марокко
Португалия
10
6.12
Португалия
Швейцария
61
5.12
Бразилия
Южная Корея
41
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
30 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Феликс Санчес покинул пост главного тренера сборной Катара

Пресс-служба Футбольной ассоциации Катара сообщила о том, что Феликс Санчес покинул пост главного тренера сборной страны.

КатарЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мы провели вместе несколько замечательных лет, наполненных множеством невероятных моментов, которые навсегда останутся в истории катарского футбола. Спасибо за все, мистер Санчес!» — говорится в сообщении.

Санчес возглавлял национальную команду Катара с 2017 года. Срок соглашения 47-летнего испанца истекал 31 декабря 2022 года. Стороны решили не продлевать контракт.

Под руководством специалиста сборная Катара стала обладателем Кубка Азии в 2019 году. На домашнем чемпионате мира-2022 сборная Катара не смогла выйти в плей-офф турнира. Катарцы в группе А уступили Эквадору (0:2), Сенегалу (1:3) и Нидерландам (0:2).

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь