Феликс Санчес покинул пост главного тренера сборной Катара

«Мы провели вместе несколько замечательных лет, наполненных множеством невероятных моментов, которые навсегда останутся в истории катарского футбола. Спасибо за все, мистер Санчес!» — говорится в сообщении.

Санчес возглавлял национальную команду Катара с 2017 года. Срок соглашения 47-летнего испанца истекал 31 декабря 2022 года. Стороны решили не продлевать контракт.