Мбаппе — четвертый по популярности француз в 2022 году. Жиру — девятый, Дешам — 23-й

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24-летний футболист уступил в голосовании певцу Жан-Жаку Гольдману, космонавту Тома Пескье и актёру Омару Си.

Помимо Мбаппе, из футболистов в топ-50 популярных французов также попали нападающие Оливье Жиру («Милан»), занявший девятое место, Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид), расположившийся на 11-й строчке, и голкипер Уго Льорис («Тоттенхэм»), ставший по итогам голосования 18-м.

Также в список попал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Наставник синих занял в голосовании 23-е место.