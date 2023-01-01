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11:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Лука Модрич сравнил эмоции от чемпионата мира в Катаре с ЧМ в России

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич сравнил свои впечатления от чемпионата мира в Катаре, где его команда завоевала бронзовые медали, с турниром в России четыре года назад, где «шашечные» уступили в финале Франции (2:4).

ХорватияЧемпионат мира: таблица и календарь
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«Впечатления совершенно разные. Четыре года назад мы вышли в финал, это было что-то фантастическое. В конце матча у нас было море печали, потому что мы проиграли. Мы были так близки к осуществлению мечты — нашей и всех наших людей в Хорватии и мире — и всё же остались так далеко от цели. Дело в том, что через час или два мы осознали уровень своего успеха, а затем приём в Хорватии почти ввёл нас в состояние транса.

Теперь же всё было по-другому, поскольку мы закончили турнир победой и местом на подиуме. С первого момента завоевания бронзы мы были счастливы, и перенесли эти эмоции в Хорватию. Мы знали, что люди были в восторге, потому что видели кадры с родины, и нам не терпелось всем вместе снова порадоваться нашему достижению», — приводит слова Модрича Sportske.

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