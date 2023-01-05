Месси держал ненастоящий Кубок мира на фото из поста с рекордным количеством лайков

Как пишет RMC Sport, Месси держит на фото копию кубка, которую сделала cемейная пара аргентинских болельщиков в Буэнос-Айресе и привезла в Доху в качестве талисмана. Копия трофея оказалась в руках аргентинских футболистов после церемония вручения настоящего кубка во время круга почета. В конце концов он оказался в руках Месси, который не знал, что этот трофей ненастоящий, и об этом ему рассказал полузащитник Анхель Ди Мария.

«Перед чемпионатом мира мы связались с людьми, которые занимаются изготовлением кубков, и им потребовалось шесть месяцев, чтобы сделать его. Он весит как оригинал, сделан из смолы и кварца внутри и покрыт золотой краской. Детали, знаки и рельефы не похожи друг на друга, но разница минимальна. Мы хотели, чтобы игроки подписали его, но в итоге кубок трижды оказывался на поле. В первый раз его взял родственник Паредеса, а Леандро расписался на нем. После этого его передавали от одного игрока к другому, от одного члена семьи к другому, и они фотографировались с ним. Нам было радостно, но мы хотели его вернуть. Я крикнула несколькими игрокам: “Если вы увидите кубок, который был у Паредеса, то он наш”, и в итоге Лаутаро Мартинес принес его и тоже подписал. Сотрудники ФИФА просили подтвердить нас, что это не оригинал», — рассказала болельщица Паула.