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12:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Пауло Дибала подарил свою золотую медаль ЧМ клубному музею «Ромы»

Нападающий сборной Аргентины и итальянской «Ромы» Пауло Дибала сделал памятный подарок клубному музею своего клуба.

Рома
АргентинаЧемпионат мира: таблица и календарь
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16
фотографий

Аргентинский форвард подарил музею свою золотую медаль с победного для Аргентины чемпионата мира 2022 года в Катаре. 29-летний Дибала сыграл на мундиале лишь два матча, не набрав результативных баллов по системе «гол+пас».

Отметим, что Дибала стал игроком «Ромы» только в начале текущего сезона, подписав контракт с римлянами в июле 2022 года. До этого аргентинец на протяжении семи лет выступал за туринский «Ювентус». В 10 матчах за «Рому» в итальянской Серии A Дибала отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами, добавив к ним два гола в трёх играх Лиги Европы.

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