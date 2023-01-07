Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Реал
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Жирона
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2022
Аргентина
Франция
П 4:2
33
2022
Хорватия
Марокко
21
2022
Франция
Марокко
20
2022
Аргентина
Хорватия
30
2022
Англия
Франция
12
2022
Марокко
Португалия
10
2022
Португалия
Швейцария
61
2022
Бразилия
Южная Корея
41
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
13:46 (мск), источник: Sports.Ru

Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года

Дидье Дешам продолжит работать со сборной Франции.

ФранцияЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

Федерация футбола Франции сообщила о подписании нового контракта с тренером. Теперь соглашение рассчитано до июня 2026 года.

Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Под его руководством команда выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021, а также вышла в финал Евро-2016 и ЧМ-2022.

При Дешаме сборная Франции провела 139 матчей, в которых одержала 89 побед и потерпела 22 поражения.

Читайте также
Аргентина
3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
Франция
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь