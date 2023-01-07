Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года

Футбол, Чемпионат мира, Финал18.12.2022, 18:00 (МСК UTC+3)Lusail Stadium, 88966 зрителей
|Лионель Скалони
|Дидье Дешам
|Лионель Месси
|23′
|Килиан Мбаппе
|80′
|Анхель Ди Мария(Алексис Макаллистер)
|36′
|Килиан Мбаппе(Маркус Тюрам)
|81′
|Лионель Месси
|109′
|Килиан Мбаппе
|118′
|23
|Эмилиано Мартинес
120′
|1
|Уго Льорис
|13
|Кристиан Ромеро
|18
|Дайот Упамекано
|19
|Николас Отаменди
|8
|Орельен Тшуамени
|24
|Энцо Фернандес
45+7′
|10
|Килиан Мбаппе
|10
|Лионель Месси
|4
|Рафаэль Варан
113′
|3
|Николас Тальяфико
120′
|24
|Ибраима Конате
|21
|Пауло Дибала
|5
|Жюль Кунде
120′
|26
|Науэль Молина
91′
|3
|Аксель Дисаси
|4
|Гонсало Монтиэль
116′
|22
|Тео Эрнандес
71′
|7
|Родриго де Пауль
102′
|20
|Кингсли Коман
|5
|Леандро Паредес
114′
|14
|Адриен Рабьо
55′96′
|11
|Анхель Ди Мария
64′
|13
|Юссуф Фофана
|8
|Маркос Акунья
90+8′
|7
|Антуан Гризманн
71′
|20
|Алексис Макаллистер
116′
|25
|Эдуардо Камавинга
|6
|Херман Пеццела
|9
|Оливье Жиру
90+5′41′
|9
|Хулиан Альварес
103′
|12
|Рандаль Коло Муани
|22
|Лаутаро Мартинес
|11
|Усман Дембеле
41′
|26
|Маркус Тюрам
87′
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|6
|10
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|23
|Фолы
|16
|5
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Шимон Марчиняк(Польша)
|Боковой судья
|Павел Сокольницки(Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич(Польша)
|ВАР
|Томаш Квятковски(Польша)
|Ассистент ВАР
|Хуан Сото(Венесуэла)