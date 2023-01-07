Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года

26 фотографий 26 фотографий 26 фотографий

Федерация футбола Франции сообщила о подписании нового контракта с тренером. Теперь соглашение рассчитано до июня 2026 года.

Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Под его руководством команда выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021, а также вышла в финал Евро-2016 и ЧМ-2022.