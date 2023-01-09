Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья
Аталанта
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Кремонезе
20
Футбол. Зарубежный
8.01
Севилья
Хетафе
21
Футбол. Зарубежный
8.01
Милан
Рома
22
Футбол. Зарубежный
8.01
Атлетико
Барселона
01
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2022
Аргентина
Франция
П 4:2
33
2022
Хорватия
Марокко
21
2022
Франция
Марокко
20
2022
Аргентина
Хорватия
30
2022
Англия
Франция
12
2022
Марокко
Португалия
10
2022
Португалия
Швейцария
61
2022
Бразилия
Южная Корея
41
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
22:19 (мск), источник: Sports.Ru

Льорис закончил карьеру в сборной Франции. Он рекордсмен команды по числу проведенных матчей

Уго Льорис объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

ФранцияЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

«Я предпочитаю уйти, находясь на самом высоком уровне», — сказал 36-летний вратарь.

Льорис выступал за национальную команду с 2008 года и провел 145 матчей, в 121 из них выйдя с капитанской повязкой. На ЧМ-2022 он побил рекорд сборной Франции по количеству проведенных игр.

В составе национальной команды голкипер выиграл чемпионат мира-2018 и Лигу наций-2020/21, а также стал серебряным призером Евро-2016 и ЧМ-2022.

Читайте также
Аргентина
3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
Франция
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь