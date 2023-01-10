Роналду получит 200 млн евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030

Ранее сообщалось, что за сезон в «Аль-Насре» нападающий будет зарабатывать около 200 млн евро с учетом коммерческих доходов.

По данным AFP, это не все доходы, которые Роналду получит в Саудовской Аравии.

«Роналду получит более 200 млн евро по контракту. Он станет амбассадором заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030, и за это ему заплатят еще 200 млн евро», — сообщил AFP источник, близкий к клубу.