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20:10 (мск), источник: Sports.Ru

CAS отклонил апелляцию РФС на решение отстранить сборную от ЧМ-2022: «Оно разумное и соразмерное»

CAS по итогам рассмотрения жалобы, направленной в связи с отстранением сборной России от стыковых матчей ЧМ-2022, принял окончательное решение об ее отклонении.

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Источник: Sports.Ru

«Обжалованное решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасного, спокойного и упорядоченного участия других стран в международных футбольных соревнованиях. Большинство членов комиссии считает, что решение не нарушает ни Устав ФИФА, ни обязательные положения швейцарского законодательства, а также не является ненадлежащим использованием полномочий ФИФА, находясь в пределах свободы усмотрения, которой обладает ФИФА при принятии решений для достижения уставных целей.

К сожалению, ФИФА была вынуждена принять решение, за которое ни РФС, ни российские команды, ни российские игроки ответственности не несут, но которое, вероятно, продолжит оказывать негативный эффект на российский футбол в целом», — сказано в решении CAS.

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