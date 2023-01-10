CAS отклонил апелляцию РФС на решение отстранить сборную от ЧМ-2022: «Оно разумное и соразмерное»

«Обжалованное решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасного, спокойного и упорядоченного участия других стран в международных футбольных соревнованиях. Большинство членов комиссии считает, что решение не нарушает ни Устав ФИФА, ни обязательные положения швейцарского законодательства, а также не является ненадлежащим использованием полномочий ФИФА, находясь в пределах свободы усмотрения, которой обладает ФИФА при принятии решений для достижения уставных целей.



К сожалению, ФИФА была вынуждена принять решение, за которое ни РФС, ни российские команды, ни российские игроки ответственности не несут, но которое, вероятно, продолжит оказывать негативный эффект на российский футбол в целом», — сказано в решении CAS.