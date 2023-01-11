Le Monde: президента ФИФА Инфантино допросили по делу о злоупотреблении полномочиями

Допрашивали президента ФИФА швейцарские прокуроры Ульрих Ведер и Ганс Маурер. Первый допрос Инфантино состоялся в апреле 2022 года.

Отмечается, что Маурер и Ведер в рамках производства допросят еще ряд бывших представителей руководства Международной федерации футбола, а также бывших и действующих представителей швейцарской прокуратуры.

Дело против Инфантино было открыто летом 2020 года. Чиновник подозревается в злоупотреблении полномочиями, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании уголовному процессу.

Прокуратура Швейцарии раccледует три вcтречи Инфантино c бывшим генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером в 2016 и 2017 годах. Лаубер отвечал за раccледование дела о коррупции в ФИФА c 2015 по 2019 год.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте опубликовал документ, в котором окончательно отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение ФИФА об отстранении сборной России от участия в чемпионате мира в Катаре.