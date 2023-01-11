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11:04 (мск), источник: Газета.Ру

Le Monde: президента ФИФА Инфантино допросили по делу о злоупотреблении полномочиями

Швейцарская прокуратура во второй раз допросила главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает Le Monde.

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Источник: Reuters

Допрашивали президента ФИФА швейцарские прокуроры Ульрих Ведер и Ганс Маурер. Первый допрос Инфантино состоялся в апреле 2022 года.

Отмечается, что Маурер и Ведер в рамках производства допросят еще ряд бывших представителей руководства Международной федерации футбола, а также бывших и действующих представителей швейцарской прокуратуры.

Дело против Инфантино было открыто летом 2020 года. Чиновник подозревается в злоупотреблении полномочиями, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании уголовному процессу.

Прокуратура Швейцарии раccледует три вcтречи Инфантино c бывшим генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером в 2016 и 2017 годах. Лаубер отвечал за раccледование дела о коррупции в ФИФА c 2015 по 2019 год.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте опубликовал документ, в котором окончательно отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение ФИФА об отстранении сборной России от участия в чемпионате мира в Катаре.

По мнению организации, такое решение не является нарушением устава, так как «оно было разумным для обеспечения безопасности соревнований по всему миру».

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