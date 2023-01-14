Аршавин: России не дадут сыграть на ЧМ-2026. Думаю, бан на много лет

— РФС в конце прошлого года отложил принятие решения по вопросу перехода в Азию. Как в итоге поведет себя наше футбольное начальство?

— Трудно что-то прогнозировать. Я знаю нынешних руководителей РФС. В принципе, это профессиональные люди, которые давно в футболе. Думаю, они выберут самое лучшее решение в тех обстоятельствах, которые будут на тот момент.

— РФС правильно сделал, что не стал в конце декабря принимать решение по Азии?

— Думаю, они просто отложили принятие какого-либо решения. Лично мне без разницы, что будет. Я приму все что угодно.

— Стоило ли затягивать с этим вопросом? Перейди РФС в Азию сейчас, появился бы шанс попасть на чемпионат мира-2026.

— Мы и так не попадем на него. Не дадут нам там сыграть (улыбается). Я так думаю. Думаю, бан этот на много лет. Зависит от того, как завершится конфликт.

— Нам стоит до упора ждать своего возвращения в УЕФА? Или если все затянется, то все же принимать решение по вступлению в Азию?

— Мне кажется, нам надо заниматься своим футболом. Каждый должен на своем месте максимально хорошо делать свое дело. И все вместе мы должны развивать футбол в своей стране.

Понятно, что все мы хотим играть в еврокубках. Но если мы будем только ждать, то ничего хорошего тоже не будет. Надо не только ждать, но и делать — заниматься развитием футбола внутри страны.