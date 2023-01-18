Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16.01
Эмполи
Сампдория
10
Футбол. Зарубежный
16.01
Кадис
Эльче
11
Футбол. Зарубежный
19.01
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20.01
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
20.01
Мальорка
Сельта
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2022
Аргентина
Франция
П 4:2
33
2022
Хорватия
Марокко
21
2022
Франция
Марокко
20
2022
Аргентина
Хорватия
30
2022
Англия
Франция
12
2022
Марокко
Португалия
10
2022
Португалия
Швейцария
61
2022
Бразилия
Южная Корея
41
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«До сих пор не могу поверить. Мы чемпионы мира!» Месси — через месяц после победы на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси поделился эмоциями спустя месяц после победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Аргентина
ПСЖЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

"Прошёл уже месяц, а я до сих пор не могу в это поверить. Что же мы пережили, когда наконец подняли кубок, которого мы все так желали. Настоящее безумие.

Очевидно, что чемпионом быть приятно, но какой хороший месяц у меня был, столько прекрасных воспоминаний. Я очень скучаю по этому всему. Скучаю по своим товарищам, по ежедневной работе с ними, занятиям по тактике, тренировкам, по тем глупостям, которые мы делали…

Как же приятно было видеть, как моя семья ежедневно наслаждается тем, что происходит. Эти впечатления незабываемы. Как же великолепно было видеть людей, поддерживающих нас как на стадионе, так и вне его, в Аргентине.

Господи, спасибо тебе за всё это. Как я и говорил, я знал, что ты мне это дашь. Чего же я не мог представить, так это того безумного празднования после нашего триумфа.

Но вот уже прошёл месяц… Мы чемпионы мира!" — написал Месси на своей странице в социальных сетях.

Сборная Аргентины — чемпион мира!
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дисквалификация на 36 лет! Что же натворил бегун из Италии?
Платите и молчите! За что Россия должна ВАДА больше миллиона долларов?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь