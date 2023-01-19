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11:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Футбольных судей обязали давать публичные пояснения. Но есть нюансы

ИФАБ дал добро на проведение эксперимента, связанного с работой видеоарбитров и судей.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) в среду дал добро на проведение эксперимента, связанного с работой видеоарбитров и судей.

Где и когда пройдет эксперимент

Он пройдет только в течение года и только в некоторых международных турнирах. Впервые новшество опробуют на клубном чемпионате мира, который состоится в Марокко с 1 по 11 февраля этого года.

В чем заключается эксперимент

Нововведение заключается в том, что при вмешательстве ВАР и изменении первоначального решения арбитр будет объяснять, почему он так поступил. Как это сделают технически, мы увидим во время телетрансляций из Марокко. По всей видимости, судья произнесет несколько поясняющих фраз в микрофон — его услышат болельщики на стадионе и зрители у экранов телевизоров.

По данным «СЭ», объяснение будет только на английском языке. Предположительно, оно окажется сравнительно кратким, и точно в виде монолога, а не интервью или диалога с другим человеком.

Послематчевые интервью и публикация аудиозаписей переговоров

Эксперимент не включает в себя никаких послематчевых интервью судей для телевещателя и пишущих журналистов. Он также не предполагает публикацию в письменном виде или в виде аудиозаписи переговоров видеоассистентов с судьей.

Что такое ИФАБ

ИФАБ — это международный орган, который рассматривает и утверждает изменения и уточнения правил игры в футбол. В него по традиции входят представители футбольных ассоциаций Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса, а также ФИФА. У ассоциаций четырех стран по одному голосу, у ФИФА — четыре.

Источник: AP 2022

Пьерлуиджи Коллина и Джанни Инфантино

В ИФАБ есть совет директоров, технический подкомитет, совет футбольных экспертов и совет технических экспертов. В число футбольных экспертов сейчас, например, включены Арсен Венгер, Хидетоси Наката, Звонимир Бобан, Луиш Фигу, технических — Никола Риццоли и Роберто Розетти. Членами технического подкомитета выступают, в том числе, Пьерлуиджи Коллина, Массимо Бузакка и Дэвид Эллерей.

Кто выступит на чемпионате мира

На клубном чемпионате мира сыграют «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Аль-Ахли» (Египет), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Видад» (Марокко), «Сиэттл Саундерс» (США), «Фламенго» (Бразилия) и «Реал» (Испания).

Источник: AP 2022

Кто будет судить матчи чемпионата мира

Для работы на клубном чемпионате мира судейский комитет ФИФА пригласил шесть судей, 12 ассистентов и восемь видеоарбитров:

УЕФА (Европа)

Арбитры: Иштван Ковач (Румыния), Антони Тэйлор (Англия);

Ассистенты: Василе Маринеску, Михай Артене (оба — Румыния), Гари Бесуик, Адам Нанн (оба — Англия);

ВАР: Массимилиано Иррати (Италия), Хуан Мартинес Мунуэра (Испания), Жером Бризар (Франция);

КОНМЕБОЛ (Южная Америка)

Арбитр: Андрес Матиас Матонте Кабрера (Уругвай);

Ассистенты: Николас Таран, Мартин Соппи (оба — Уругвай);

ВАР: Николас Гальо (Колумбия), Хуан Сото (Венесуэла);

КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка)

Арбитр: Иван Бартон (Сальвадор);

Ассистенты: Давид Моран (Сальвадор), Кэтрин Несбитт (США);

ВАР: Фернандо Герреро (Мексика);

АФК (Азия)

Арбитр: Ма Нин (Китай);

Ассистенты: Чжоу Фэй, Чжан Чэн (оба — Китай);

ВАР: Фу Мин (Китай);

КАФ (Африка)

Арбитр: Мустафа Горбаль (Алжир);

Ассистенты: Мокране Гурари (Алжир), Халиль Хассани (Тунис);

ВАР: Редуан Джийед (Марокко).

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