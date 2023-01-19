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11:30 (мск), источник: Sports.Ru

Аргентинский фермер так вдохновился победой на ЧМ, что нарисовал портрет Месси на кукурузном поле

Это вам не татуировку набить на плече.

АргентинаЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Агентство Reuters распространило фотографии одного из полей в Аргентине, на котором с воздуха можно увидеть лицо Лионеля Месси.

Источник: Reuters

Как позднее выяснилось, местный фермер засеял кукурузное поле таким образом, чтобы взошедшая кукуруза с высоты выглядела как лицо его кумира. Выглядит фантастически, и звучит тоже.

Источник: Reuters
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