Аргентинский фермер так вдохновился победой на ЧМ, что нарисовал портрет Месси на кукурузном поле
Это вам не татуировку набить на плече.
АргентинаЧемпионат мира: таблица и календарь
Это вам не татуировку набить на плече.
Агентство Reuters распространило фотографии одного из полей в Аргентине, на котором с воздуха можно увидеть лицо Лионеля Месси.
Как позднее выяснилось, местный фермер засеял кукурузное поле таким образом, чтобы взошедшая кукуруза с высоты выглядела как лицо его кумира. Выглядит фантастически, и звучит тоже.