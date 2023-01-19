Аргентинский фермер так вдохновился победой на ЧМ, что нарисовал портрет Месси на кукурузном поле

Агентство Reuters распространило фотографии одного из полей в Аргентине, на котором с воздуха можно увидеть лицо Лионеля Месси.

Как позднее выяснилось, местный фермер засеял кукурузное поле таким образом, чтобы взошедшая кукуруза с высоты выглядела как лицо его кумира. Выглядит фантастически, и звучит тоже.