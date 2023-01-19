Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18.01
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
20.01
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
20.01
Мальорка
Сельта
Футбол. Зарубежный
21.01
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
21.01
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2022
Аргентина
Франция
П 4:2
33
2022
Хорватия
Марокко
21
2022
Франция
Марокко
20
2022
Аргентина
Хорватия
30
2022
Англия
Франция
12
2022
Марокко
Португалия
10
2022
Португалия
Швейцария
61
2022
Бразилия
Южная Корея
41
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
13:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Месси в финале ЧМ засчитан ошибочно — ИФАБ изменит правила игры

Как стало известно «СЭ», Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) собирается внести изменение в правило 3 «Игроки».

Аргентина
ФранцияЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

Таким образом совет отреагирует на случившееся в финальном матче чемпионата мира-2022 Аргентина — Франция (3:3, пенальти — 4:2).

Тогда на 108-й минуте польские рефери во главе с Шимоном Марчиняком и четвертый судья американец Исмаил Элфат (именно их ошибка, а не видеоассистентов) не заметили нарушение правил аргентинцами.

Еще до того как Лионель Месси отправил мяч в ворота, забив третий гол южноамериканцев, на поле из их технической зоны выскочили два аргентинских футболиста. Таким образом, одновременно на поле оказались сразу 13 игроков, что, безусловно, запрещено правилами.

Гол Лионеля Месси в финале ЧМ-2022. Скриншот трансляции

Очевидно, что выбежавшие на поле никак не вмешались в игру и не помогли Месси увеличить счет. Но в соответствии с одним из положений правила 3 «Игроки» гол следовало отменить. Понятно, что судьи не решились так поступить.

Именно потому ИФАБ намерен внести уточнение. В подобных ситуациях взятие ворот придется отменять, только если выбежавший на поле на самом деле каким-то образом повлиял на происходившее на нем — вмешался в игру, ударил по мячу, помешал игрокам и т. п. Скорее всего, новый текст появится уже перед сезоном-2023/24.

ИФАБ — это международный орган, который рассматривает и утверждает изменения и уточнения правил игры в футбол. В него по традиции входят представители футбольных ассоциаций Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса, а также ФИФА. У ассоциаций четырех стран по одному голосу, у ФИФА — четыре.

Автор: Александр Бобров

Аргентина
3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
Франция
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь