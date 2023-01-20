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00:48 (мск), источник: Sport24

Английская футболистка рассказал, как фото с Путиным спасло ей жизнь в России

Бывшая футболистка лондонского «Арсенала» и сборной Англии Алекс Скотт рассказала, что во время работы на чемпионате мира 2018 года в России она оказалась в опасной ситуации, а спасла ее фотография с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Об этой истории 38-летняя Скотт рассказала в своих мемуарах «Как (не) быть сильной».

Скотт работала на турнире в России в качестве эксперта от BBC, который предоставлял своим сотрудникам заранее забронированные автомобили, но она решила воспользоваться услугами Uber после встречи с подругой.

Описывая водителя как «лысого, коренастого мужчину с ухмылкой на лице», она написала: «Он посмотрел на меня и сказал по-английски: “Скажи им, что они тебя больше никогда не увидят”. “Я не понимаю”, — пробормотал я. Водитель Uber взял свой телефон и заговорил в него, ожидая, пока я увижу слова, появившиеся в Google Translate: “Я не отвезу тебя домой. Ты поедешь со мной”. Мое тело онемело».

По словам Алекс, водитель рассказывал «ужасные вещи», используя Google Translate: «Как он везет таких девушек, как я, как они никогда не возвращаются домой». Двери машины были заперты и Скотт написала своему агенту: «Если я не вернусь через 15 минут, отправляйте поисковую группу». Затем он сказал: «Я убиваю таких девушек, как ты».

«Путин! В то утро я была с Путиным!» — подумала я. «Вы не можешь убить меня. Завтра я должна увидеться с Путиным», — сказала я. Он начал смеяться: «Никто не встречается с Путиным». Тогда я начала искать фотографии с утреннего визита в Кремль, которые попали в газеты.

Его смех утих, и я слышала, как жужжат шестеренки, когда он пытался осмыслить то, что я ему показывала. «Если я завтра не встречусь с Путиным, он найдет тебя», — вспоминает Скотт.

После этого водитель вернул ее в отель и попытался прикоснуться к ней и поцеловать, когда она выходила из машины.

«Тогда я поняла, что со мной чуть не произошло, но вместо того, чтобы сделать что-то, я просто… отмахнулась от инцидента, как будто его никогда не было. Я не хотела, чтобы люди беспокоились обо мне или думали, что я не могу справиться сама», — написала Скотт.

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