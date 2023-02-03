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00:11 (мск), источник: Газета.Ру

Бекхэм назвал своего любимого футболиста

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм назвал аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси свои любимым футболистом.

ПСЖ
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Источник: Reuters

«Любимый игрок? Месси. Я люблю Лео по многим причинам. Он отличный отец, у него прекрасный характер. Но также я люблю его по той же причине, по которой его любят все. За его манеру игры.

Месси играет со страстью, со свободой. То, как он отыграл на чемпионате мира — 2022 вместе с Аргентиной, было для него по-настоящему невероятным моментом», — приводит слова англичанина ESPN.

Напомним, что 18 декабря в финале чемпионата мира — 2022 сборная Аргентины переиграла команду Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы (4:2).

Месси был признан лучшим игроком турнира.

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