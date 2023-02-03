Бекхэм назвал своего любимого футболиста

«Любимый игрок? Месси. Я люблю Лео по многим причинам. Он отличный отец, у него прекрасный характер. Но также я люблю его по той же причине, по которой его любят все. За его манеру игры.



Месси играет со страстью, со свободой. То, как он отыграл на чемпионате мира — 2022 вместе с Аргентиной, было для него по-настоящему невероятным моментом», — приводит слова англичанина ESPN.