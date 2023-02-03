Месси: люди видели, через что я прошёл, чтобы выиграть ЧМ. Журналисты меня «топили»

«Почему мир хотел, чтобы я стал чемпионом? Я не знаю, в чём причина. Думаю, люди видели то, с чем мне пришлось столкнуться, когда я пытался достичь своей цели. То, что я испытывал в сборной Аргентины, казалось многим людям несправедливым. Не на уровне результатов, а с точки зрения высказываний людей, того, что журналисты меня “топили”. Думаю, те люди, которые меня любят и желают мне добра, всегда радовались тому, что я пытался дать. К счастью, таких людей много. И я смог получить шанс перевернуть, переломить ситуацию», — приводит слова Месси Ole.