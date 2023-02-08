Умер тренер Мирослав Блажевич, приведший сборную Хорватии к бронзовым медалям ЧМ-1998
В возрасте 87 лет умер легендарный югославский и хорватский тренер Мирослав Блажевич.
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В возрасте 87 лет умер легендарный югославский и хорватский тренер Мирослав Блажевич.
Его тренерская карьера длилась с 1968 по 2015 год, а ее вершиной стала работа со сборной Хорватии с 1994-го по 2000 год.
На Евро-1996 Блажевич вывел «шашечных» в четвертьфинал, а на ЧМ-1998 команда с блистательными Давором Шукером, Робертом Просинечки и Звонимиром Бобаном завоевала бронзовые медали.
10 февраля Блажевичу исполнилось бы 88 лет.