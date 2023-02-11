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12:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Месси просил не делать этого». Скандальный вратарь рассказал о своем проступке в финале ЧМ

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал France Football о своем скандальном поведении на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, передает корреспондент Vesti.kz.

АргентинаЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Жалею ли я о праздновании? Ну есть вещи, которые я бы не стал делать снова таким же образом. Я не собирался никого обижать. На протяжении всей своей карьеры я играл с французами, и у меня никогда не было проблем… Можете спросить Жиру, что я за человек. Мне очень нравятся французская культура и менталитет. Жест, который я сделал на вручении приза лучшему вратарю, был шуткой для моих товарищей по команде.

Я уже делал это на Кубке Америки, и все они сказали мне не повторять это. Даже Лео говорил. Я сделал это для них, не более того. Это длилось секунду, и все», — приводит слова Мартинеса Goal со ссылкой на France Football.

В финале турнира Аргентина играла с Францией и выиграла по пенальти (3:3, 5:3).

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