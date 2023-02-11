«Месси просил не делать этого». Скандальный вратарь рассказал о своем проступке в финале ЧМ

«Жалею ли я о праздновании? Ну есть вещи, которые я бы не стал делать снова таким же образом. Я не собирался никого обижать. На протяжении всей своей карьеры я играл с французами, и у меня никогда не было проблем… Можете спросить Жиру, что я за человек. Мне очень нравятся французская культура и менталитет. Жест, который я сделал на вручении приза лучшему вратарю, был шуткой для моих товарищей по команде.



Я уже делал это на Кубке Америки, и все они сказали мне не повторять это. Даже Лео говорил. Я сделал это для них, не более того. Это длилось секунду, и все», — приводит слова Мартинеса Goal со ссылкой на France Football.



В финале турнира Аргентина играла с Францией и выиграла по пенальти (3:3, 5:3).