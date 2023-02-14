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09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Министр спорта Украины оценил шансы страны принять ЧМ-2030 по футболу

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт оценил шансы того, что чемпионат мира по футболу 2030 года пройдёт на Украине.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Шансы большие, потому что вы видите, что сейчас Украина — это тренд в мире. Поэтому если в ближайшее время у нас будет возможность подготовиться, построить стадионы, сделать инфраструктуру, то у нас есть большие шансы для того, чтобы получить право на проведение чемпионата мира на Украине.

У нас есть большой опыт. Евро-2012 мы провели на высоком уровне. В 2018 году мы провели финал Лиги чемпионов на высоком уровне. Мы знаем, как и что делать, инфраструктура есть. Нужно ещё что-то строить, но мы это сделаем, я уверен», — сказал Гутцайт на YouTube-канале ProUA.

В октябре 2022 года Украина официально присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

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