Министр спорта Украины оценил шансы страны принять ЧМ-2030 по футболу

«Шансы большие, потому что вы видите, что сейчас Украина — это тренд в мире. Поэтому если в ближайшее время у нас будет возможность подготовиться, построить стадионы, сделать инфраструктуру, то у нас есть большие шансы для того, чтобы получить право на проведение чемпионата мира на Украине.



У нас есть большой опыт. Евро-2012 мы провели на высоком уровне. В 2018 году мы провели финал Лиги чемпионов на высоком уровне. Мы знаем, как и что делать, инфраструктура есть. Нужно ещё что-то строить, но мы это сделаем, я уверен», — сказал Гутцайт на YouTube-канале ProUA.