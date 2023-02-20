Стали известны номинанты на спортивный «Оскар»

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Премия Laureus вручается за достижения в сфере спорта по итогам года. Месси вошел в шорт-лист претендентов в номинации «Спортсмен года». Его соперниками в борьбе за награду будут партнер по атаке «ПСЖ» француз Килиан Мбаппе, лучший бомбардир победного для сборной Аргентины чемпионата мира в Катаре, а также чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен, мировой рекордсмен шведский легкоатлет Арман Дюплантис, испанский теннисист Рафаэль Надаль и американский баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.

Сборная Аргентины стала претендентом на награду в номинации «Команда года». С чемпионами мира по футболу поспорят женская сборная Англии по футболу (чемпионки Европы), сборная Франции по регби, чемпионы НБА «Голден Стэйт Уорриорз», команда Ферстаппена «Ред Булл», а также победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал».

В номинации «Прорыв года» в шорт-лист вошла теннисистка Елена Рыбакина, уроженка Москвы, выступающая за Казахстан. С финалисткой Australian Open — 2023 за награду поспорит экс-первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (самый молодой лидер рейтинга ATP в истории тенниса), полуфиналист чемпионата мира в Катаре сборная Марокко, американский фигурист Натан Чен, гольфист Скотти Шеффлер (США) и нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан.

В номинации «Спортсменка года» присутствуют испанская футболистка Алексия Путельяс из «Барселоны», первая ракетка мира полька Ига Швёнтек, американская пловчиха Кэти Ледеки, горнолыжница из США Микаэла Шиффрин, а также две легкоатлетки — Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки и Синди Маклафлин из США.