Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
ЦСКА
Краснодар
10
Футбол. Еврокубки
20:45
Нант
Ювентус
Футбол. Еврокубки
20:45
Мидтьюлланн
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:45
Монако
Байер
Футбол. Еврокубки
20:45
ПСВ
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:45
ЧФР
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:45
Днепр-1
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:45
Андерлехт
Лудогорец
Футбол. Кубок России
15:00
Крылья Советов
Динамо
21
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Ренн
Шахтер
Футбол. Еврокубки
23:00
Унион Б
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Гент
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Базель
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
23:00
Лех
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
23:00
Фиорентина
Брага
Все события
15:02 (мск), источник: Газета.Ру

Голкипер сборной Аргентины признал свой жест в финале ЧМ глупым: единственное, чем не горжусь

Голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес высказался о своем поступке во время награждения в финале чемпионата мира в Катаре.

Аргентина
Франция
Астон ВиллаЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«Это было глупо. Мы с парнями делали это, но это единственное из того, чем я не горжусь.

Конечно, я хочу продолжать играть за Аргентину и пытаться достичь большего. Когда ты стал чемпионом мира, играть сложнее всего, потому что все хотят победить чемпиона.

Я хочу взять трофей с “Астон Виллой”, которая много лет ничего не выигрывала. Я уже выиграл все со сборной. Теперь я должен сделать это в клубе», — передает слова Мартинеса ESPN.

В финале ЧМ Эмилиано Мартинес отбил удар Кингсли Комана, Тчуамени просто не попал в створ ворот после того, как вратарь сбил его с толку своими разговорами.

Напомним, что Мартинес был признан лучшим голкипером турнира. Во время вручения трофея он приложил его к паху, что попало в трансляцию и бурно обсуждалось в обществе.

После завершения ЧМ он продолжал бурно праздновать победу своей команды. Так, в раздевалке он предложил устроить «минуту молчания» в честь Килиана Мбаппе, а позже во время празднования на родине расхаживал с куклой-младенцем с лицом французского нападающего.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков прокомментировал обвинения Пригожина в адрес Минобороны в предательстве
В Госдуме призвали увольнять госслужащих за длительные поездки за рубеж
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь