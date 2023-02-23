Голкипер сборной Аргентины признал свой жест в финале ЧМ глупым: единственное, чем не горжусь

«Это было глупо. Мы с парнями делали это, но это единственное из того, чем я не горжусь.



Конечно, я хочу продолжать играть за Аргентину и пытаться достичь большего. Когда ты стал чемпионом мира, играть сложнее всего, потому что все хотят победить чемпиона.



Я хочу взять трофей с “Астон Виллой”, которая много лет ничего не выигрывала. Я уже выиграл все со сборной. Теперь я должен сделать это в клубе», — передает слова Мартинеса ESPN.