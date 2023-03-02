Месси подарит партнерам по сборной Аргентины 35 золотых смартфонов

Как стало известно источнику, форвард подарит игрокам, а также персоналу команды 35 iPhone с чехлами из 24-каратного золота. Общая стоимость смартфонов составляет 175 тысяч фунтов стерлингов. Отмечается, что на них выгравированы имена спортсменов, их игровые номера и логотип Ассоциации футбола Аргентины.

28 февраля Международная федерация футбола признала Месси лучшим игроком 2022 года. Вратарем года стал еще один аргентинец — Эмилиано Мартинес. Звание лучшего тренера получил наставник чемпионов мира Лионель Скалони.