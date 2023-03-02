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12:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси подарит партнерам по сборной Аргентины 35 золотых смартфонов

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси решил сделать подарки партнерам по команде в честь победы на чемпионате мира по футболу-2022. Об этом сообщает The Sun.

Аргентина
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Источник: Reuters

Как стало известно источнику, форвард подарит игрокам, а также персоналу команды 35 iPhone с чехлами из 24-каратного золота. Общая стоимость смартфонов составляет 175 тысяч фунтов стерлингов. Отмечается, что на них выгравированы имена спортсменов, их игровые номера и логотип Ассоциации футбола Аргентины.

28 февраля Международная федерация футбола признала Месси лучшим игроком 2022 года. Вратарем года стал еще один аргентинец — Эмилиано Мартинес. Звание лучшего тренера получил наставник чемпионов мира Лионель Скалони.

В финале мирового первенства в Катаре сборная Аргентины одержала победу над Францией и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

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Аргентина
3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
Франция
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