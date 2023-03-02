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18:36 (мск), источник: Sports.Ru

Эмилиано Мартинес: «Я поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира. Люди не знают, как он любит сборную»

Эмилиано Мартинес рассказал о диалоге с Лионелем Месси по окончании финала ЧМ-2022.

АргентинаЧемпионат мира: таблица и календарь
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Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» также вспомнил об эмоциях, которые испытал сразу после завершения серии пенальти в матче против Франции (3:3, пен. 4:2).

«Впервые в жизни я рухнул на землю. Я был в сознании и в обмороке одновременно. У меня не было сил бежать, но я хотел сделать это и поднять Монтьеля [после его удара]. Когда я понял, что лежу на земле, я схватился за голову и не знал, что делать. Сначала я поблагодарил его [Месси] за то, что он сделал меня чемпионом мира. Он парень, который оказывает на себя большое давление. Люди не знают, как он любит сборную и что он значит для команды. Он относится ко всем людям одинаково. Вот тут-то ты и понимаешь, какой он человек», — сказал Мартинес.

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Аргентина
3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
Франция
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