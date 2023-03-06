Месси — о Мбаппе: Забить три мяча в финале ЧМ и не стать чемпионом мира — полное безумие

"Финал турнира захватывал дух, а сценарий матча был совершенно безумным. Килиан Мбаппе забил три невероятных гола в финале! Не быть чемпионом после этого было полным безумием. Но он уже выигрывал его прежде и знает, что значит быть чемпионом мира. Но да, это был великий финал для мирового футбола. И теперь мне приятно играть с ним в одной команде, и я надеюсь, что мы сможем добиться больших результатов здесь, в Париже.

Правда в том, что это было очень впечатляюще. Сложно объяснить все эмоции, которые я смог испытать. Потому что этот чемпионат мира был мечтой всей жизни, и мы смогли поделиться ею с аргентинским народом. Мы ожидали, что это будет сумасшествие, но не настолько, насколько это в итоге было! Для тех, кто имел возможность сыграть на этом чемпионате мира, и для всего аргентинского народа этот момент навсегда останется в памяти«, — приводит слова Месси официальный сайт “ПСЖ”.