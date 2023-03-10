Марокко может заменить Украину в заявке на проведение ЧМ-2030, пишут СМИ

Как отмечает источник, есть вероятность того, что Украина не сможет подготовиться к принятию турнира к 2030 году. Также существует неопределенность в руководстве Украинской футбольной ассоциации (УАФ). По информации The Athletic, к совместной заявке Испании и Португалии вместо Украины присоединится Марокко — близкое расположение стран делает проведение турнира более практичным.

Совместная заявка Украины, Испании и Португалии на проведение чемпионата мира — 2030 была подана в октябре 2022 года. Несмотря на включение Украины, дорожная карта турнира оставалась прежней: Испания сохранила за собой 11 стадионов первенства, Португалия — три. На организацию турнира претендуют совместно Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили, а также совместно Саудовская Аравия, Египет и Греция.