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19:17 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация футбола утвердила формат чемпионата мира 2026 года

ТАСС, 14 марта. Руководящий совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил формат проведения чемпионата мира 2026 года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ФИФА.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В 2017 году ФИФА объявила, что на чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 команд. Групповой этап турнира будет состоять из 72 матчей — команды будут разбиты на 12 групп по четыре сборной в каждой, из квартетов будут выходить по две сборные, занявшие первые места, и восемь лучших коллективов, занявших третьи места. После группового этапа команды сыграют на стадии 1/16 финала. Всего турнир будет состоять из 104 матчей. Ранее в мировых первенствах принимали участие 32 сборные, турнир состоял из 64 матчей.

Турнир пройдет в течение 56 дней. Финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года. Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет в трех странах: Канаде США и Мексике.

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