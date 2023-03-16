Новый формат чемпионата мира — безумие. Количество игр выросло почти вдвое

Почти три месяца прошло с финала чемпионата мира — 2022, а уже настала пора двигаться дальше и смотреть в 2026-й. Время пролетит быстро, поэтому страны-хозяйки вот-вот войдут в фазу активной подготовки. ФИФА со своей стороны главное дело уже сделала: Международная федерация на прошедшем в столице Руанды конгрессе утвердила новый формат следующего чемпионата мира.

В 2026 году в турнире примут участие 48 команд — 45 стран, прошедших квалификацию, плюс три принимающие страны (США, Канада и Мексика). Это самое масштабное расширение, которое когда-либо проводилось: с 1930-го в чемпионате мира участвовало 13 команд, в 1954-м стало 16, в 1982-м — 24, в 1998-м приняли привычный для нас формат с 32 командами. Расширение до 48 участников — это увеличение на 50% одномоментно, что в дальнейшем явно затруднит организацию турнира и потенциально может сказаться на интересе. Но президент ФИФА Джанни Инфантино был ярым сторонником этого решения, потому что в этом деле работает элементарная математика: больше матчей = больше денег для ФИФА, а для футбольного органа важнее всего именно это.

Как теперь будет проходить групповой этап?

Изначально планировалось, что будет 16 групп по три команды, из которых две выходили бы в следующую стадию. При таком формате было бы 80 матчей (с 1998-го играли 64).

У такого расклада было два существенных недостатка: первый — при трёх командах в группе теряется интрига последнего раунда, второй — увеличивается вероятность вступания в некий сговор между двумя командами для достижения наилучшего для них расклада, потому что матчи бы не проводились параллельно. Такое случалось в 1982 году, когда ФРГ и Австрия, по сути, договорились о победе немцев со счётом 1:0, чтобы пройти дальше и «выкинуть» Алжир (после этого решили, что все решающие матчи в каждой группе будут проходить в одно время).

Но вплоть до финала чемпионата мира в Катаре чиновники ФИФА придерживались варианта именно с тремя командами, несмотря на критику футбольной общественности. ФИФА предлагала решить проблему потенциальных сговоров серией пенальти после каждого ничейного результата, однако было очевидно, что даже при таком условии вероятность договорных матчей останется.

Только после ЧМ-2022 Инфантино всё же признал, что, вероятно, формат с тремя командами в группах — не самый лучший. В итоге ФИФА на конгрессе утвердила вариант с 12 группами по четыре команды. «Пересмотренный формат снижает риск сговора и гарантирует, что все команды сыграют как минимум три матча, обеспечивая при этом сбалансированное время отдыха между соревнующимися командами», — говорится в заявлении ФИФА.

В итоге 48 команд будут разделены на 12 групп по четыре в каждой. Первые и вторые места выйдут из групп напрямую, а вот те, кто займёт третье место, будут ранжированы на основе очков, разницы мячей и других показателей, если это необходимо. Дальше пройдут только восемь команд — итого 32 сборные. После этого сформируется сетка плей-офф — формат очень схож с тем, по которому сейчас проводят Евро.

Больше команд ➡️ больше игр ➡️ длиннее турнир?

С группами из четырёх команд и дополнительным раундом плей-офф всего будет 104 матча, что на 62,5% больше, чем раньше. Тут была проблема с календарём: на такое количество матчей явно нужно больше игровых дней, и Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) заявляла, что обеспокоена «физической усталостью и психологическим выгоранием» из-за перегруженного графика. Генеральный директор PFA Маэта Моланго заявил, что футбольный календарь нуждается в «полной перезагрузке».

«Расширенный формат чемпионата мира, объявленный на 2026 год, означает, что в и без того перегруженный график снова вшивается больше игр, — сказал он. — Воодушевляет, что ФИФА уделяет приоритетное внимание таким вопросам, как необходимость отдыхать минимум 72 часа между играми, иметь обязательный выходной каждую неделю и отпуск. Однако очень трудно понять, как это согласуется с постоянным расширением внутреннего и международного календаря. Мы знаем, что текущая рабочая нагрузка, с которой сталкиваются игроки, оказывает постоянное влияние на их здоровье… Мы не можем просто давить на них, пока они не сломаются».

ФИФА заявляет, что турнир будет длиться столько же, сколько и чемпионаты мира 2010, 2014 и 2018 годов — в общей сложности 56 дней. Но это учитывает период подготовки, который сейчас составляет 14 дней. Сам ЧМ-2026 продлится 39 дней — на неделю дольше, чем ЧМ 2010, 2014 и 2018 годов, и на 10 дней дольше, чем турнир в Катаре.

Обязательный период сборов национальных команд начнётся 25 мая 2026 года, поэтому последние клубные матчи должны быть сыграны до 24 мая. Исключения будут применяться только к финалам Лиги чемпионов и Лиги Европы — в этом случае игроки, которые задействованы в клубах-финалистах и сборных-участницах ЧМ, должны будут приехать на сборы до 30 мая.

Точной даты начала турнира при этом нет, но зато известен день финала — 19 июля.

Понятно, что при такой плотности календаря игры будут начинаться рано и продолжаться допоздна, чтобы в том числе охватить максимальное количество часовых поясов. Вполне вероятно, что нас ждут игровые дни с шестью матчами.

Стадион «Ацтека» в Мехико

Кто получит дополнительные места на ЧМ?

46 команды получат места через квалификацию (включая три гарантированных места для стран-хозяек ЧМ), а последние две путёвки будут распределены через межконтинентальный плей-офф.

По сравнению с ЧМ-2022 появляется 17 дополнительных квалификационных мест: 16 слотов плюс одно место, которое раньше резервировалось для хозяев. Сейчас такого не будет — слот КОНКАКАФ просто сократят на три места из-за автоматической квалификации США, Мексики и Канады. Получается так:

АФК: 8 (+4)

КАФ: 9 (+4)

КОНКАКАФ: 6 (+3)

УЕФА: 16 (+3)

КОНМЕБОЛ: 6 (+2)

ОФК: 1 (+1).

В межконтинентальном плей-офф примут участие в общей сложности шесть команд — по одной от каждой из пяти конфедераций, кроме Европы, плюс ещё одна от КОНКАКАФ в качестве принимающей конфедерации.

Как будет проходить квалификация?

УЕФА: квалификация начнётся в 2025 году. Будет 12 групп по четыре или пять команд, победители каждой группы будут напрямую попадать на чемпионат мира. Формат плей-офф для финальных четырёх мест ещё не утверждён.

КОНМЕБОЛ: Южная Америка сохранит свой обычный формат с 10 командами. Квалификация должна начаться в сентябре 2023 года, шесть лучших отберутся на ЧМ.

АФК: квалификация начнётся в октябре 2023 года с игр азиатских стран с наименьшим рейтингом. Автоматические квалификации будут уже известны после третьего раунда, который начнётся в сентябре 2024 года и продлится до июня 2025 года.

КОНКАКАФ: отбор начнётся в марте 2024 года. Финальный раунд, в котором будут определены три автоматических квалификационных турнира и команда межконтинентального плей-офф, пройдёт с сентября по ноябрь 2025 года. В нём примут участие 12 команд.

Африка и Океания ещё не утвердили формат.

Как будет проходить жеребьёвка?

При распределении стран для жеребьёвки будет учитываться привычный формат, согласно которому хозяева попадают в первую корзину с лучшими командами рейтинга ФИФА. Остальные корзины также формируются согласно рейтингу.

В каждой группе будет не более одной команды от каждой конфедерации, за исключением Европы, от которой допускаются четыре группы с двумя командами.