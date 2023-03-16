Джанни Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА
Швейцарец был единственным кандидатом на выборах.
Швейцарец был единственным кандидатом на выборах.
ТАСС, 16 марта. Швейцарец Джанни Инфантино переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Выборы прошли в четверг на конгрессе ФИФА в столице Руанды Кигали.
Инфантино был единственным кандидатом на выборах. Он был избран без голосования на основе регламента ФИФА. Участие в конгрессе принимает делегация Российского футбольного союза (РФС), которую возглавляет генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.
Вице-президент ФИФА, глава Азиатской футбольной конфедерации Салман бин Ибрагим Аль Халифа разъяснил процедуру переизбрания. «Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино — единственный кандидат, который выдвинул кандидатуру, статья 3 и статья 32 говорят о том, что конгресс может решить избрать президента без голосования, если предлагается один кандидат, делая это единогласным одобрением всех присутствующих», — сказал он и предложил поддержать кандидатуру Инфантино, после чего делегаты поаплодировали швейцарцу.
«Быть президентом ФИФА — невероятная честь, это потрясающая привилегия, а также огромная ответственность. Меня действительно тронула ваша поддержка и доверие. Лидерство — это умение слушать и учиться, я каждый день учусь чему-то новому, это также умение действовать. Вы можете доверять мне и моей приверженности [ценностям ФИФА]», — сказал Инфантино.
«Единственное, о чем я прошу, — это чтобы мы продолжали работать вместе и объединять мир футболом», — добавил Инфантино.
Инфантино 23 марта исполнится 53 года, он был избран президентом организации на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил швейцарца Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации. В июне 2019 года Инфантино был переизбран на пост президента ФИФА на конгрессе в Париже. Тогда выборы прошли на безальтернативной основе.
С 2000 по 2016 год Инфантино работал в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). На протяжении семи последних лет своей деятельности в этой организации Инфантино занимал пост генерального секретаря.