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13:32 (мск), источник: ТАСС

Джанни Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА

Швейцарец был единственным кандидатом на выборах.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 16 марта. Швейцарец Джанни Инфантино переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Выборы прошли в четверг на конгрессе ФИФА в столице Руанды Кигали.

Инфантино был единственным кандидатом на выборах. Он был избран без голосования на основе регламента ФИФА. Участие в конгрессе принимает делегация Российского футбольного союза (РФС), которую возглавляет генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

Вице-президент ФИФА, глава Азиатской футбольной конфедерации Салман бин Ибрагим Аль Халифа разъяснил процедуру переизбрания. «Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино — единственный кандидат, который выдвинул кандидатуру, статья 3 и статья 32 говорят о том, что конгресс может решить избрать президента без голосования, если предлагается один кандидат, делая это единогласным одобрением всех присутствующих», — сказал он и предложил поддержать кандидатуру Инфантино, после чего делегаты поаплодировали швейцарцу.

«Быть президентом ФИФА — невероятная честь, это потрясающая привилегия, а также огромная ответственность. Меня действительно тронула ваша поддержка и доверие. Лидерство — это умение слушать и учиться, я каждый день учусь чему-то новому, это также умение действовать. Вы можете доверять мне и моей приверженности [ценностям ФИФА]», — сказал Инфантино.

«Единственное, о чем я прошу, — это чтобы мы продолжали работать вместе и объединять мир футболом», — добавил Инфантино.

Об Инфантино

Инфантино 23 марта исполнится 53 года, он был избран президентом организации на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил швейцарца Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации. В июне 2019 года Инфантино был переизбран на пост президента ФИФА на конгрессе в Париже. Тогда выборы прошли на безальтернативной основе.

С 2000 по 2016 год Инфантино работал в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). На протяжении семи последних лет своей деятельности в этой организации Инфантино занимал пост генерального секретаря.

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