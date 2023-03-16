Инфантино объяснил, почему поддерживает расширение числа команд на ЧМ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в шутку заявил, что если сборная Италии не отберется на чемпионат мира и при 64 участниках турнира, то число команд придется увеличивать до 128.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике и станет первым, в котором примет участие 48 команд. Итальянцы не смогли пробиться на два последних мировых первенства, которые прошли в России и Катаре при участии 32 сборных. Команда является действующим чемпионом Европы.

«Я думаю, у нас будет блестящий чемпионат мира. Надеюсь, Италия отберется, когда в чемпионате мира будут 64 команды. Иначе нам надо будет увеличивать число команд до 128. Качество футбола в мире растет. Мохамед Салах с Египтом не попал на чемпионат мира. Швеция с Ибрагимовичем не попала. Турция, всегда хорошая команда, не попала. Чили, Колумбия — у них масса топовых игроков — не попали. Алжир с Марезом не попал», — сказал Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания конгресса ФИФА.