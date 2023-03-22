Печальный финал для чемпиона мира. Озил ушел из футбола, превратившись в посмешище

Месут Озил объявил об уходе из футбола. Экс-полузащитник «Реала», «Арсенала» и сборной Германии сделал то, что должен был ещё полгода-год назад. На финише своей яркой карьеры 34-летний игрок запомнился скорее скандалами, нежели достижениями на поле, а многие, наверное, думали, что он давно на пенсии.

У Озила получилась завидная карьера. Пиком её стала победа со сборной Германии на чемпионате мира 2014 года. Помимо того, с «Реалом» Месут выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а с «Арсеналом» по три Кубка и Суперкубка Англии. Ещё один кубковый трофей атакующий полузащитник завоевал в составе «Вердера».

Индивидуальных наград Озил тоже собрал немало: был лучшим ассистентом Лиги чемпионов (сезон-2010/2011), Кубка УЕФА, ЧМ-2010, Евро-2012, Бундеслиги, Примеры и АПЛ. Его пять раз признавали игроком года в сборной Германии. Месут запомнится как настоящий художник от футбола. Всем болельщикам… кроме, может быть, некоторых турецких.

Возвращение на историческую родину стало глубочайшим разочарованием для Озила. Вообще, закат его карьеры, пожалуй, начался после провального для немцев ЧМ-2018 в России, когда плеймейкер ушёл из национальной команды, обвинив руководство футбольного союза и СМИ в неуважении и ещё сотне грехов. Как часто бывает, сдающий звёздный спортсмен не почувствовал или не захотел принять, что критика в его адрес — объективная. История из категории «ничего личного». Неприкасаемых в футболе нет (вспомните хейт в адрес Роналду после резонансного интервью), а чтобы оставаться на топ-уровне после 30 лет, нужно пахать ещё больше, чем в молодости.

В своём последнем за «Арсенал» сезоне (2020/2021) Озил запомнился только тем, что получил от лондонского клуба £ 8 млн за лояльность. Его вообще не включили в заявку ни на один турнир! Контракт Месута действовал до лета 2021-го, но в январе стороны расторгли договор по взаимному согласию. Так немецкий полузащитник стал свободным агентом. А через несколько дней получил шикарный приём в Турции, будучи новичком «Фенербахче». Озил признавался: выступать за этот стамбульский клуб было его детской мечтой. Иногда лучше, чтобы желания не сбывались.

На тот момент «Фенербахче» находился в плохой финансовой ситуации, имея долг в € 520 млн, но тем не менее предложил Озилу огромную зарплату (€ 15 млн за три с половиной года). Президент стамбульцев Али Коч даже запустил сбор денег на подписание Месута. Обратился к каждому фанату клуба с просьбой отправить на нужный номер СМС-сообщение стоимостью € 2,20 и надеялся тем самым собрать до € 2 млн.

Но то ли мотивации Озилу уже не хватило, то ли организм больше не тянул (полузащитник травмировал пах, лодыжку, поясницу, дважды выбывал из-за болезни) — так или иначе Месут провалился в «Фенербахче». В первые полгода хавбек сделал лишь одну голевую передачу в 11 матчах. Следующий сезон с точки зрения результативности сложился получше (9+2 в 26 матчах), но Озил всё равно не оправдывал ожиданий. При этом, когда Месут попадал в основу, а не выходил на замену, ему вручали капитанскую повязку.

Ещё в сентябре 2021-го появилась информация, что Озил недоволен своим положением в «Фенербахче» и хочет сменить клуб. Потом в одном из матчей он кинул манишку в сторону тренера Витора Перейры, узнав, что не появится на поле после 40-минутной разминки на протяжении второго тайма. А в марте 2022-го Месута исключил из состава сменщик Перейры — Исмаил Картал, находившийся в роли исполняющего обязанности. Причиной стала замена в перерыве. Полузащитнику не понравились претензии со стороны тренера.

Летом 2022-го новый тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш тоже пришёл к неприятному для Озила выводу: возрастной игрок уже не тот и не нужен команде. Однако Месут пристыдил журналистов, писавших о его вероятном уходе, заявив, что будет выступать за любимый «Фенербахче» до конца карьеры. Ещё через месяц он ушёл свободным агентом в «Истанбул Башакшехир», подписав контракт по схеме 1+1.

Но «Истанбулу» Озил фактически не понадобился. Сначала немецкий хавбек долго набирал форму, а с сентября по январь залечивал очередную травму спины. У Месута всего семь матчей за новую команду и лишь два — в основе. Последней каплей для Озила стала замена в перерыве встречи чемпионата Турции с «Кайсериспором» (0:1). Фанаты раскритиковали Месута за низкий уровень игры, а на следующий день он просто не пришёл на тренировку.

Озил всё окончательно понял. И разорвал контракт. Жаль, что так получилось, ведь Месут, несомненно, заслуживал красивого финала блестящей карьеры.