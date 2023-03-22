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15:21 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по футболу 2014 года Месут Озил объявил о завершении карьеры

Последним клубом 34-летнего игрока турецкий «Истанбул Башакшехир».

Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Арсенал
Германия
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Источник: AP 2022

ТАСС, 22 марта. Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии полузащитник Месут Озил завершил профессиональную карьеру. Об этом он написал в среду в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«После вдумчивого рассмотрения я объявляю о своем уходе из профессионального футбола, — написал Озил. — Мне выпала честь быть профессиональным футболистом на протяжении 17 лет, и я невероятно благодарен за эту возможность».

Озилу 34 года, последним его клубом был турецкий «Истанбул Башакшехир», за который он выступал с июля 2022 года. До этого он играл в турецком «Фенербахче», английском «Арсенале», испанском «Реале», германских «Шальке» и «Вердере». Он является чемпионом Испании, обладателем Кубков Германии, Испании и Англии. В клубной карьере провел 645 матчей, в которых забил 114 мячей и отдал 222 передачи. В составе сборной Германии выступал с 2009 по 2018 год, выиграв за это время чемпионат мира (2014), также на его счету бронза мирового первенства в 2010 году и два третьих места на чемпионатах Европы (2012, 2016).

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

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