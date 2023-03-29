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19:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФИФА лишила Индонезию молодежного чемпионата мира

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) лишила Индонезию права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года, сообщается на сайте организации.

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Источник: Пресс-служба ФИФА

Решение было принято после встречи главы ФИФА Джанни Инфантино с президентом Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) Эриком Тохиром. Новый хозяин турнира будет объявлен в кратчайшие сроки. Также ФИФА сообщила о возможных санкциях в отношении PSSI.

«ФИФА хотела бы подчеркнуть, что, несмотря на это решение, она по-прежнему намерена активно помогать PSSI в тесном сотрудничестве и при поддержке правительства президента Видодо в процессе преобразования индонезийского футбола после трагедии, произошедшей в октябре 2022 года. Члены команды ФИФА продолжат присутствовать в Индонезии в ближайшие месяцы и будут оказывать необходимую помощь PSSI под руководством президента Тохира», — говорится в заявлении.

Ранее губернатор острова Бали Ваян Костер призвал не допустить сборную Израиля к соревнованиям. У двух стран нет официальных дипломатических отношений, они не находят точек соприкосновения по палестинскому вопросу. Костер обратился к министру молодежи и спорта Индонезии Зайнудину Амали с просьбой запретить израильской команде участвовать в молодежном чемпионате мира FIFA U-20, который должен был состояться на острове в мае-июне 2023 года. Из-за этого ФИФА отменила жеребьевку турнира.

Организация уже отстраняла Индонезию от международного футбола на год в 2015 году из-за вмешательства правительства в деятельность PSSI.

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