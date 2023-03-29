ФИФА лишила Индонезию молодежного чемпионата мира

Решение было принято после встречи главы ФИФА Джанни Инфантино с президентом Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) Эриком Тохиром. Новый хозяин турнира будет объявлен в кратчайшие сроки. Также ФИФА сообщила о возможных санкциях в отношении PSSI.

«ФИФА хотела бы подчеркнуть, что, несмотря на это решение, она по-прежнему намерена активно помогать PSSI в тесном сотрудничестве и при поддержке правительства президента Видодо в процессе преобразования индонезийского футбола после трагедии, произошедшей в октябре 2022 года. Члены команды ФИФА продолжат присутствовать в Индонезии в ближайшие месяцы и будут оказывать необходимую помощь PSSI под руководством президента Тохира», — говорится в заявлении.

Ранее губернатор острова Бали Ваян Костер призвал не допустить сборную Израиля к соревнованиям. У двух стран нет официальных дипломатических отношений, они не находят точек соприкосновения по палестинскому вопросу. Костер обратился к министру молодежи и спорта Индонезии Зайнудину Амали с просьбой запретить израильской команде участвовать в молодежном чемпионате мира FIFA U-20, который должен был состояться на острове в мае-июне 2023 года. Из-за этого ФИФА отменила жеребьевку турнира.