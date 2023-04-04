«Динамо» завершило выступление в Кубке России по футболу, проиграв «Акрону» из Первой лиги

Основное время матча завершилось безголевой ничьей. В серии пенальти «Акрон» был сильнее со счетом 4:1.

«Динамо» завершило выступление в турнире. В прошлом году бело-голубые дошли до финала соревнований, в котором уступили московскому «Спартаку» (1:2). Следующим соперником «Акрона» станет одна из команд, проигравших в полуфинале «плей-офф пути Российской премьер-лиги». «Акрон» выступает в Мелбет — Первой лиге и является единственной командой из второго по силе дивизиона чемпионата страны, продолжающей борьбу за Кубок России.

В ¼ финала «плей-офф пути регионов» тольяттинцы обыграли московские «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, 7:6 — по пенальти). «Динамо» на втором этапе этой стадии турнира оказалось сильнее петербургского «Зенита» (1:1, 5:4 — по пенальти).