Чеферин: Без Месси Аргентина даже не дошла бы до четвертьфинала ЧМ-2022

«Без Месси Аргентина не дошла бы даже до четвертьфинала чемпионата мира. Когда не знаешь, что делать на поле, нужно отдавать мяч Месси.



Я был уверен, что в фантастическом финале все решено, что кубок уже принадлежит Месси. И в итоге это было заслуженно, Аргентина была лучше Франции», — приводит слова Чеферина ESPN.