Чеферин: Без Месси Аргентина даже не дошла бы до четвертьфинала ЧМ-2022
Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о вкладе Лионеля Месси в победу сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.
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Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о вкладе Лионеля Месси в победу сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.
«Без Месси Аргентина не дошла бы даже до четвертьфинала чемпионата мира. Когда не знаешь, что делать на поле, нужно отдавать мяч Месси.
Я был уверен, что в фантастическом финале все решено, что кубок уже принадлежит Месси. И в итоге это было заслуженно, Аргентина была лучше Франции», — приводит слова Чеферина ESPN.