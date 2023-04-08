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11:23 (мск), источник: Sport24

Чеферин: Без Месси Аргентина даже не дошла бы до четвертьфинала ЧМ-2022

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о вкладе Лионеля Месси в победу сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

АргентинаЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Без Месси Аргентина не дошла бы даже до четвертьфинала чемпионата мира. Когда не знаешь, что делать на поле, нужно отдавать мяч Месси.

Я был уверен, что в фантастическом финале все решено, что кубок уже принадлежит Месси. И в итоге это было заслуженно, Аргентина была лучше Франции», — приводит слова Чеферина ESPN.

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