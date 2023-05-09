Месси получил премию Laureus как лучший спортсмен года

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В декабре 2022 года Месси и аргентинская сборная выиграли чемпионат мира в Катаре. Учрежденную в 1999 году ежегодную премию называют спортивным «Оскаром».

«Спортсменкой года» стала ямайская бегунья Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Она — трехкратная олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира. Победитель US Open-2022 испанец Карлос Алькарас стал лауреатом в номинации «Мировой прорыв года».

Переживший остановку сердца во время Евро-2020 датский полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен получил награду за «Возвращение года».

Паралимпийская чемпионка 2019 года Катрин Дебруннер из Швейцарии стала лучшей среди спортсменов с ограниченными возможностями. В 2022 году она выиграла Берлинский марафон. Олимпийская чемпионка 2022 года по лыжному фристайлу китаянка Эйлин Гу признана лучшей в активных видах спорта.