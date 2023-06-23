Первый клубный чемпионат мира по футболу в новом формате пройдет в США

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года, в котором впервые примут участие 32 команды, пройдет в США. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

С 2025 года турнир будет проводиться в новом формате с участием 32 клубов. В соревновании будут участвовать 12 клубов из Европы (в их число попадут последние четыре победителя Лиги чемпионов, а также 8 лучших по клубному рейтингу команд), 6 клубов из Южной Америки, по 4 — из Северной Америки, Африки и Азии, 1 — из Океании, а также команда, представляющая страну-хозяйку.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года (с 2001 по 2004 год турнир не проводился). Самой титулованной командой является мадридский «Реал», который завоевал трофей пять раз. Испанский клуб также является действующим победителем соревнования.