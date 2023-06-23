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19:08 (мск), источник: ТАСС

Первый клубный чемпионат мира по футболу в новом формате пройдет в США

Турнир с участием 32 команд состоится в 2025 году.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: FIFA.com

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года, в котором впервые примут участие 32 команды, пройдет в США. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

С 2025 года турнир будет проводиться в новом формате с участием 32 клубов. В соревновании будут участвовать 12 клубов из Европы (в их число попадут последние четыре победителя Лиги чемпионов, а также 8 лучших по клубному рейтингу команд), 6 клубов из Южной Америки, по 4 — из Северной Америки, Африки и Азии, 1 — из Океании, а также команда, представляющая страну-хозяйку.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года (с 2001 по 2004 год турнир не проводился). Самой титулованной командой является мадридский «Реал», который завоевал трофей пять раз. Испанский клуб также является действующим победителем соревнования.

Согласно действующему регламенту, в клубном чемпионате мира принимают участие семь команд, в числе которых шесть победителей международных континентальных первенств. Седьмым участником первенства становится победитель национального чемпионата страны-хозяйки. Последний чемпионат в текущем формате пройдет в Саудовской Аравии в декабре 2023 года.

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