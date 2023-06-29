«Если нужно умереть, мы умрем»: сердце Льва остановилось прямо на поле
Конец июня в африканском футболе ассоциируется со страшными событиями, произошедшими 20 лет назад на Кубке конфедераций.
Конец июня в африканском футболе ассоциируется со страшными событиями, произошедшими 20 лет назад на Кубке конфедераций.
В этот день сборная Камеруна в финале уступила французам, но радоваться сенсационному серебру было бы кощунственно. Тремя днями ранее Неукротимые Львы потеряли своего товарища, который скончался от сердечного приступа на 29-м году жизни.
А ведь как хороши были «львы» во Франции. Камерун в группе Кубка конфедераций не заметил бразильцев (действующие чемпионы мира сенсационно уступили с минимальным счетом — 0:1) и турок (обладатели бронзы ЧМ-2002 проиграли с тем же счетом). Нулевая ничья с американцами ни на что не повлияла — команда Винфрида Шефера с первого места вышла в полуфинал, где ее ждали колумбийцы.
Сердце подвело одного из лидеров Камеруна на 73-й минуте. Упав на газон, он пережил сердечный приступ — «перезагрузить» организм врачам не удалось, жить полузащитнику оставалось менее часа.
Футболист умер в больнице, когда «Львы» уже шумели в раздевалке, отмечая выход в решающий матч. Новость о смерти Фоэ рассказал капитан Ригобер Сонг, повергнув команду и весь футбольный мир в шок… Спустя три часа фотокамеры уже выхватывали лица французов Тьерри Анри и Грегори Купе, которые во время минуты молчания перед вторым полуфиналом не сдерживали слез.
«Было очень грустно потерять Вивьена… Он был молодым и выдающимся профессионалом, это была большая потеря для нашей команды во время Кубка конфедераций», — вспоминал впоследствии Самюэль Это’О.
После повторного вскрытия удалось установить, что у бывшего игрока французских «Ланса» и «Лиона», а также английских «Вест Хэма» и «Манчестер Сити» была гипертрофическая кардиомиопатия. Это наследственное заболевание сердечно-сосудистой системы, которое выражается в неравномерном утолщении межжелудочковой перегородки и стенок левого желудочка, что может привести к внезапной смерти.
Жуткие подробности последнего дня жизни Фоэ всплыли уже после смерти полузащитника. Оказалось, что камерунец был так настроен на матч с южноамериканцами, что по дороге на стадион заряжал партнеров по команде фразой: «Если нужно умереть сегодня, мы умрем». И добавлял, что он пообещал выйти в финал семье.
Сборная Камеруна сдержала слово футболиста (полуфинал был доведен до победы — снова 1:0) и приехала на «Стад де Франс». Правда, на главной арене Франции командам было не до футбола… Мрачный финал закончился в дополнительное время после «золотого гола» Анри. На церемонии награждения команды стояли вместе, а на болельщиков с большого портрета сосредоточенно смотрел Марк-Вивьен Фоэ.
«Футбол — это жизнь», — повторял президент ФИФА Зепп Блаттер.
Похоронили финалиста турнира в столице страны Яунде с воинскими почестями, провозгласив «павшим национальным героем». На том месте, где в самом разгаре было строительство спортивного комплекса и школы, в которое вкладывался Марк-Вивьен. По его замыслу новый футбольный центр стал бы не только «подарком своему народу», но и серьезным трамплином для юных талантов Камеруна в большой футбол.
В ходе прощания местные чиновники дали слово жителям (а также президенту Камеруна и членам правительства), что доведут проект Фоэ до конца. Однако подвели: заброшенная стройка стала свалкой, здесь ошиваются наркоманы и криминальные индивиды… Вряд ли о таком наследии мечтал футболист, чья могила также находится на территории комплекса-призрака.
Автор: Иван Орехов