«Если нужно умереть, мы умрем»: сердце Льва остановилось прямо на поле

В этот день сборная Камеруна в финале уступила французам, но радоваться сенсационному серебру было бы кощунственно. Тремя днями ранее Неукротимые Львы потеряли своего товарища, который скончался от сердечного приступа на 29-м году жизни.

Марк-Вивьен Фоэ (1975 — 2003)

Двукратный чемпион Франции;

Двукратный обладатель Кубка французской лиги;

Победитель Кубка африканских наций 2000 и 2002 годов;

Серебряный призер Кубка конфедераций (посмертно).

А ведь как хороши были «львы» во Франции. Камерун в группе Кубка конфедераций не заметил бразильцев (действующие чемпионы мира сенсационно уступили с минимальным счетом — 0:1) и турок (обладатели бронзы ЧМ-2002 проиграли с тем же счетом). Нулевая ничья с американцами ни на что не повлияла — команда Винфрида Шефера с первого места вышла в полуфинал, где ее ждали колумбийцы.

Сердце подвело одного из лидеров Камеруна на 73-й минуте. Упав на газон, он пережил сердечный приступ — «перезагрузить» организм врачам не удалось, жить полузащитнику оставалось менее часа.

Футболист умер в больнице, когда «Львы» уже шумели в раздевалке, отмечая выход в решающий матч. Новость о смерти Фоэ рассказал капитан Ригобер Сонг, повергнув команду и весь футбольный мир в шок… Спустя три часа фотокамеры уже выхватывали лица французов Тьерри Анри и Грегори Купе, которые во время минуты молчания перед вторым полуфиналом не сдерживали слез.

«Было очень грустно потерять Вивьена… Он был молодым и выдающимся профессионалом, это была большая потеря для нашей команды во время Кубка конфедераций», — вспоминал впоследствии Самюэль Это’О.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=45a84d713f9447cf&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239070&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После повторного вскрытия удалось установить, что у бывшего игрока французских «Ланса» и «Лиона», а также английских «Вест Хэма» и «Манчестер Сити» была гипертрофическая кардиомиопатия. Это наследственное заболевание сердечно-сосудистой системы, которое выражается в неравномерном утолщении межжелудочковой перегородки и стенок левого желудочка, что может привести к внезапной смерти.

Жуткие подробности последнего дня жизни Фоэ всплыли уже после смерти полузащитника. Оказалось, что камерунец был так настроен на матч с южноамериканцами, что по дороге на стадион заряжал партнеров по команде фразой: «Если нужно умереть сегодня, мы умрем». И добавлял, что он пообещал выйти в финал семье.

Сборная Камеруна сдержала слово футболиста (полуфинал был доведен до победы — снова 1:0) и приехала на «Стад де Франс». Правда, на главной арене Франции командам было не до футбола… Мрачный финал закончился в дополнительное время после «золотого гола» Анри. На церемонии награждения команды стояли вместе, а на болельщиков с большого портрета сосредоточенно смотрел Марк-Вивьен Фоэ.

«Футбол — это жизнь», — повторял президент ФИФА Зепп Блаттер.

Похоронили финалиста турнира в столице страны Яунде с воинскими почестями, провозгласив «павшим национальным героем». На том месте, где в самом разгаре было строительство спортивного комплекса и школы, в которое вкладывался Марк-Вивьен. По его замыслу новый футбольный центр стал бы не только «подарком своему народу», но и серьезным трамплином для юных талантов Камеруна в большой футбол.

В ходе прощания местные чиновники дали слово жителям (а также президенту Камеруна и членам правительства), что доведут проект Фоэ до конца. Однако подвели: заброшенная стройка стала свалкой, здесь ошиваются наркоманы и криминальные индивиды… Вряд ли о таком наследии мечтал футболист, чья могила также находится на территории комплекса-призрака.

Еще несколько фактов о несчастном Фоэ

Поговаривали, что габаритный полузащитник мог оказаться не в «Сити», а в «Манчестер Юнайтед». Все карты спутал перелом ноги;

По итогам злополучного Кубка конфедераций был посмертно удостоен Бронзового мяча (третье место в голосовании за лучшего игрока турнира);

В «Лансе» после кончины экс-футболиста изъяли из оборота 17-й номер, а в «Манчестер Сити» — 23-й;

Именем Фоэ назван ежегодный приз лучшему африканскому футболисту, выступающему в чемпионате Франции. В 2023-м его обладателем стал конголезец Шансель Мбемба из «Марселя»;

Посвященные Фоэ мемориалы установлены у стадионов в Манчестере и Лионе. Также именем футболиста названа улица в Лансе;

Подвели спортсмена не только власти Яунде, но и сын Марк-Скотт, который в 2018-м получил пять лет тюрьмы за нападение и (неудавшееся) ограбление священнослужителя. Отделался парень относительно легко: прокуратура запрашивала 12 лет заключения.