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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

Ветеран футбола оценил идею проведения ЧМ-2034 в Казахстане и Узбекистане

Ветеран футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов высказался корреспонденту Vesti.kz о проведении чемпионата мира-2034 года в Казахстане и Узбекистане. В ходе беседы он объяснил, почему эта идея является утопией.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: FIFA

Ранее стало известно об идее президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлета Барменкулова подать заявку на проведение ЧМ-2034 совместно с Узбекистаном. В Министерстве культуры и спорта прокомментировали эту информацию.

"В это особо не верится. На государственном уровне решается такое. Помните, как в России в 2018 году президент страны выиграл проведение чемпионата мира? Тогда он полноценно занимался этим вопросом. Обещанные стадионы и инфраструктура были сделаны.

Мы не сможем такое сделать. Нам нужно строить много стадионов, улучшать инфраструктуру. Глава государства должен быть всецело заинтересован этим. К тому же, для начала надо провести хотя бы молодежные или юношеские чемпионаты. С малого начинать надо, а не сразу большой турнир просить. У нас ресурсов и опыта проведения не хватит. Сразу на такое замахиваться бесполезно", — отметил Есмагамбетов.

Отметим, что на проведение ЧМ-2034 уже претендуют ряд стран, в числе которых Саудовская Аравия и Китай.

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