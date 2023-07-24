Ветеран футбола оценил идею проведения ЧМ-2034 в Казахстане и Узбекистане

Источник: FIFA

Ранее стало известно об идее президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлета Барменкулова подать заявку на проведение ЧМ-2034 совместно с Узбекистаном. В Министерстве культуры и спорта прокомментировали эту информацию.

"В это особо не верится. На государственном уровне решается такое. Помните, как в России в 2018 году президент страны выиграл проведение чемпионата мира? Тогда он полноценно занимался этим вопросом. Обещанные стадионы и инфраструктура были сделаны.

Мы не сможем такое сделать. Нам нужно строить много стадионов, улучшать инфраструктуру. Глава государства должен быть всецело заинтересован этим. К тому же, для начала надо провести хотя бы молодежные или юношеские чемпионаты. С малого начинать надо, а не сразу большой турнир просить. У нас ресурсов и опыта проведения не хватит. Сразу на такое замахиваться бесполезно", — отметил Есмагамбетов.