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16:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболистка в хиджабе впервые в истории сыграла на чемпионате мира

Футболистка женской сборной Марокко Нухайла Бензина стала первой женщиной, сыгравшей на чемпионате мира в хиджабе. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

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Источник: Reuters

Защитница вышла на поле в матче против сборной Южной Кореи. Марокко одержало победу со счетом 1:0.

Турнир проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.

Ранее ФИФА не разрешала игрокам носить на матчах головные уборы в религиозных целях, ссылаясь на риск травмы головы или шеи. Однако в 2014 году запрет был снят.

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