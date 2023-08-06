Сборная США впервые в истории осталась без медалей женского чемпионата мира по футболу

Американки впервые в истории остались без медалей чемпионата мира. Сборная является четырёхкратным победителем первенства планеты среди женщин.

За 120 минут матча США — Швеция команды так и не забили ни одного мяча. Шведки выиграли серию пенальти со счётом 5:4. Победный 11-метровый удар реализовала нападающая Лина Хуртиг.

Напомним, Швеция вышла в плей-офф с первого места группы G, набрав девять очков в трёх играх. Американки заняли вторую позицию в группе Е с пятью очками.