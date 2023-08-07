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01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Заставили страну гордиться». Джо Байден — женской сборной США, провалившей ЧМ-2023

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден похвалил в соцсетях женскую сборную своей страны после того, как команда потерпела обидное поражение от Швеции в матче ⅛ финала женского чемпионата мира по футболу.

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Источник: Reuters

«Вы заставили свою страну гордиться. Поздравляю с невероятным выступлением на турнире. Эта команда особенная, и я с нетерпением жду, когда вы продолжите вдохновлять американцев своим упорством и решимостью — на поле и за его пределами», — написал Байден у себя в «Твиттере».

Основное время матча ⅛ финала женского ЧМ-2023 между сборными США и Швеции завершилось вничью 0:0. Судьба путёвки в четвертьфинал решалась в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались шведки, реализовав пять из семи одиннадцатиметровых ударов.

В следующем этапе Швеция встретится со сборной Японии. Игра состоится 11 августа.

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