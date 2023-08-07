«Заставили страну гордиться». Джо Байден — женской сборной США, провалившей ЧМ-2023

«Вы заставили свою страну гордиться. Поздравляю с невероятным выступлением на турнире. Эта команда особенная, и я с нетерпением жду, когда вы продолжите вдохновлять американцев своим упорством и решимостью — на поле и за его пределами», — написал Байден у себя в «Твиттере».