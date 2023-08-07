Текущие события
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
Енисей
Футбол. Первая лига
6.08
Родина
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Первая лига
6.08
Кубань
Волгарь
20
Футбол. Премьер-лига
6.08
Зенит
Динамо
23
Футбол. Первая лига
6.08
Динамо Мх
КАМАЗ
01
Футбол. Премьер-лига
6.08
Сочи
Ахмат
12
Все события
Фоторепортажи
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
13Ирине Винер — 75!
11:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Трамп: Вылет сборной США с ЖЧМ наглядно показывает происходящее при скрюченном Байдене

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал вылет национальной женской команды с чемпионата мира по футболу.

Наверх
Источник: Reuters

«Шокирующее и совершенно неожиданное поражение женской сборной США по футболу от Швеции полностью символизирует то, что происходит с нашей когда-то великой нацией под руководством скрюченного Джо Байдена», — написал Трамп в «Твиттере».

Основное время матча ⅛ финала женского ЧМ-2023 между сборными США и Швеции завершилось вничью 0:0. Судьба путёвки в четвертьфинал решалась в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались шведки, реализовав пять из семи 11-метровых ударов. В следующем этапе Швеция встретится со сборной Японии. Игра состоится 11 августа.

Сборная США — действующий победитель турнира.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина требует пожизненной дисквалификации саблистки Смирновой
«Ведёт себя как быдло». Дзюбу раскритиковали за общение с журналистами
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь