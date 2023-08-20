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15:21 (мск), источник: ТАСС

Женская сборная Испании по футболу впервые выиграла чемпионат мира

В финале испанки обыграли команду Англии со счетом 1:0.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 20 августа. Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Англии в финале женского чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сиднее.

Мяч на 29-й минуте забила Ольга Кармона. На 70-й минуте испанка Хеннифер Эрмосо не реализовала пенальти.

Сборная Испании впервые играла в финале чемпионата мира. Ранее лучшим результатом в истории команды был выход в ⅛ финала. Англичанки также никогда прежде не выходили в финал мировых первенств. Они являются действующими чемпионками Европы, этот титул команда завоевала на домашнем турнире в 2022 году. На чемпионатах мира лучшим достижением английской сборной является третье место (2015).

В 2023 году чемпионат мира среди женщин проводился в девятый раз, соревнования проходили в Австралии и Новой Зеландии. В субботу в матче за третье место сборная Швеции обыграла команду Австралии (2:0). В ранге действующего победителя турнир начинала сборная США, которая в 2019 году в финале победила соперниц из Нидерландов. На нынешнем турнире американки впервые не смогли выйти в четвертьфинал мирового первенства, проиграв в серии послематчевых пенальти шведкам.

Главный тренер сборной Англии Сарина Вигман во второй раз подряд принимала участие в финале чемпионата мира. Четыре года назад она тренировала сборную Нидерландов, которая под ее руководством выиграла чемпионат Европы в 2017 году.

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