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20:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Испанская футболистка заявила, что глава федерации плохо целуется

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо в шутку призналась, что президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес плохо целуется.

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Источник: Reuters

В воскресенье сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 1:0 в финале чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии. Испанки впервые в истории стали победительницами турнира. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнимал испанских футболисток. В частности, глава RFEF обнял и крепко поцеловал в губы Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

В эфире в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) Эрмосо рассмеялась на вопрос о ситуации с Рубиалесом. «Мне не понравился поцелуй», — цитирует футболистку Cadena SER.

Позднее Рубиалес объявил в чемпионской раздевалке, что оплатит для всех футболисток отдых на Ибице, где они смогут отпраздновать первый титул чемпионок мира. В ответ спортсменки под громкий смех шутили, что на курорте они будут отмечать свадьбу Эрмосо и Рубиалеса.

Рубиалесу 45 лет. Он возглавляет RFEF с мая 2018 года. Эрмосо является лучшим бомбардиром «Барселоны» за всю историю клуба. В 2022 году 33-летняя футболистка перешла в мексиканскую «Пачуку».

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