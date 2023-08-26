Рубиалеса временно отстранили от управления Королевской испанской футбольной федерацией

ТАСС, 26 августа. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение временно отстранить Луиса Рубиалеса от должности президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

«Председатель дисциплинарного комитета ФИФА Хорхе Иван Паласио принял сегодня решение временно отстранить Луиса Рубиалеса от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях. Это отстранение, которое вступит в силу с сегодняшнего дня, первоначально рассчитано на 90 дней до начала дисциплинарного разбирательства, открытого в отношении главы REEF 24 августа», — говорится в заявлении.