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15:39 (мск), источник: ТАСС

Рубиалеса временно отстранили от управления Королевской испанской футбольной федерацией

В пятницу Рубиалес заявил, что не собирается покидать пост президента Королевской испанской футбольной федерации после инцидента с поцелуем капитана женской сборной Испании Дженифер Эрмосо.

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Источник: AP 2023

ТАСС, 26 августа. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение временно отстранить Луиса Рубиалеса от должности президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

«Председатель дисциплинарного комитета ФИФА Хорхе Иван Паласио принял сегодня решение временно отстранить Луиса Рубиалеса от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях. Это отстранение, которое вступит в силу с сегодняшнего дня, первоначально рассчитано на 90 дней до начала дисциплинарного разбирательства, открытого в отношении главы REEF 24 августа», говорится в заявлении.

В пятницу Рубиалес заявил, что не собирается покидать пост президента Королевской испанской футбольной федерации после инцидента с поцелуем капитана женской сборной Испании Дженифер Эрмосо во время церемонии награждения по случаю победы на чемпионате мира.

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