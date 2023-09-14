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14:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Водка, кальян, хамство. Откровения переводчика сборной Испании о кутеже команды на чемпионате мира в России

На героя интервью уже подали в суд.

ИспанияЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Очередной скандал в Испании

Испанский футбол уже месяц сотрясает скандал с поцелуем президентом федерации футбола страны Рубиалесом игрока женской сборной Дженни Эрмосо. Но, как будто этого было мало, разгорелся еще один — на этот раз связанный с мужской сборной. Причем прилетело оттуда, откуда явно не ждали, — из 2018 года. Да еще и от переводчика!

Несколько сенсаций про «Красную фурию» рассказал Алекс Пенья — мексиканец, в 2015 году переехавший учиться в Россию, а в 2017-м устроившийся на работу в Королевскую федерацию футбола Испании. Местной сборной требовался переводчик для предстоящего чемпионата мира, и они охотно наняли Алекса.

Правда, ожидания от работы с легендарными футболистами у Пеньи не оправдались. Настолько, что, как только истек срок подписки о неразглашении, тот дал интервью YouTube-каналу Che America Latina (сейчас видео на сервисе недоступно — хозяйка канала не понимает почему) и рассказал множество неприятных подробностей. Местами настолько неприятных, что на него уже даже подали в суд.

Испанские футболисты оказались наглыми и высокомерными

Алекс Пенья променял футбольный праздник для обычных людей на право побывать за кулисами и поработать с теми, кто этот праздник создает. Но в итоге получил ужасное отношение к себе со стороны футболистов — испанцы вели себя так, будто переводчик — их прислуга.

Помимо перевода в обязанности Пеньи входила утренняя побудка игроков — мексиканец вспоминал, что обычно сразу поднимался с кровати только Андрес Иньеста. Остальные не были готовы, а Бускетс вообще однажды назвал переводчика «дерьмовым будильником». Самые негативные воспоминания у Алекса остались о Жераре Пике, правда, неизвестно, связано ли это с пробуждением: «Он не стоит на земле и презрительно смотрит на других людей».

Источник: РИА "Новости"

Никакого патриотизма, тусовки и измены

Переводчик вспоминает, что единства в лагере «Красной фурии» не было — все делились по лагерям и даже жили в комнатах согласно клубной прописке: «Насчет единства — это ложь, я не видел никаких чувств, единения или патриотизма».

Зато отдыхали испанцы отлично. Пенья рассказывает, что в игровой комнате, где футболисты проводили большую часть ночей, обычной картиной были бутылки, сигареты и кальяны. А однажды игроки даже попросили переводчика заказать им пиво… в 7 утра.

Но самая дикая ситуация, о которой вспомнил переводчик, приключилась после матча с Ираном: «У игроков был выходной, и они всегда уходили небольшими группами, за исключением Иньесты, который отдыхал с семьей».

Одной из групп в тот день, по словам Пеньи, стала компания Начо Монреаля, Давида Де Хеа и Даниэля Карвахаля. Несмотря на выходной и то, что Алекс пытался познакомиться с русской официанткой в этот момент, троица предложила переводчику позвать девушек в гостиничный номер на вечеринку и присоединиться самому — чтобы они смогли пообщаться. Среди тех, кого позвали футболисты, была и девушка, понравившаяся Алексу.

«Мы пошли в гостиничный номер, они заказали водку и кальян, а я выступал в роли переводчика, — рассказывает Пенья. — Вдруг Карвахаль попросил меня сказать одной из них, что хочет вставить свой член ей в горло». Однако переводчик решил быть более романтичным и сказал девушке, что у нее красивые глаза.

Закончилась вечеринка печально для всех, кроме Де Хеа — он провел ночь с девушкой, которая понравилась переводчику. Пенья остался со злыми Монреалем и Карвахалем — последний был удивлен, как можно отказать футболисту «Реала».

Источник: РИА "Новости"

Уже есть реакция

Подкаст с участием переводчика получился скандальным — то, что он рассказал, не красит сборную Испании, учитывая провальное выступление на ЧМ. «Красная фурия» тогда вылетела в ⅛ финала, уступив сборной России. Теперь это кажется чуть менее удивительным: когда в команде лишь один профессионал — Иньеста, сложно добиться успеха.

Впрочем, не все согласны с историей переводчика. Карвахаль уже выступил с обращением в соцсетях: «Вся информация, которая в последние дни была опубликована в прессе в отношении меня, является абсолютно ложной. Я считаю абсолютно прискорбным и крайне деликатным то, что СМИ имеют право безнаказанно писать, придавая достоверность словам третьих лиц, порочить мое имя и честь. Я уже обратился в суд».

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